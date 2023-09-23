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        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:53 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:59
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        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ormanlık alanda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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