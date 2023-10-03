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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:00
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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 360 litre sahte içki ve 5 bin 250 litre fermente edilmiş üzüm posası ele geçirdi.

        Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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