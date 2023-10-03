Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 03.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:00
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 360 litre sahte içki ve 5 bin 250 litre fermente edilmiş üzüm posası ele geçirdi.
Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.