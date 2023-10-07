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        Hatay'da 10 binadan oluşan ağır hasarlı site patlayıcı yardımıyla yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 bina patlayıcı kullanılarak kontrollü biçimde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:35
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        Hatay'da 10 binadan oluşan ağır hasarlı site patlayıcı yardımıyla yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 bina patlayıcı kullanılarak kontrollü biçimde yıkıldı.

        Antakya ilçesinde Saraykent ve Ekinci mahalleleri içinde bulunan Zirve Sitesi'ndeki 9-13 katlı 10 binanın yıkımı yapıldı.

        Dairelere yerleştirilen dinamitler, güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.

        Kontrollü patlatmayla 10 bina başarılı şekilde yıkıldı.

        Yıkımdan sorumlu maden mühendisi Enver Nihat Tezel, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz ayından bu yana 10 kat ve üzeri 71 blok yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yıkımlarda yüzde 93 başarı elde ettiklerini belirten Tezel, "Bugün yıkımı gerçekleşen 10 binamıza 1569 kilogram dinamit patlayıcı kullandık. Bu kısa zaman için başarılı sonuç çıkardık." dedi.

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