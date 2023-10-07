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        Hatay'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:58
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        Hatay'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkurtuluş Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Ev sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

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