Hatay'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 07.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:58
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkurtuluş Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ev sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.