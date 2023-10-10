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        Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun ve Hassa ilçesi Sapanözü mahallelerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen 37 köy tipi afet konutunun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:32
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        Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun ve Hassa ilçesi Sapanözü mahallelerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen 37 köy tipi afet konutunun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle tespit edildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen programda 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına sabır diledi.

        Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Masatlı, kentte ağır hasarlı bina yıkımları ve enkaz kaldırma noktasında iyi bir noktaya gelindiğini ifade etti. Masatlı, "Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin ilk günlerinden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri buraları hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

        Masatlı, ilde 297 bin hak sahibinden 240 bininin hak sahipliği için müracaat ettiğini ve gerekli değerlendirmenin yapıldığını kaydetti.

        Vali Masatlı, gerçekleşecek kurayla Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde 25, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde 12 köy tipi afet konutunun hak sahibinin belirleneceğini söyledi.

        Hatay'da hak sahipleri belirlenen ilk köy tipi afet konutlarını teslim edeceklerinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Masatlı, "Bu tabii başlangıç ve ilk. İlk olduğu için de heyecanlıyız, mutluyuz. İnşallah bu heyecanımız artarak devam edecek. Ben hak sahiplerine şimdiden yeni yuvalarında, yeni evlerinde afetten, sorundan, sıkıntıdan uzak, mutlu, huzurlu, güzel bir yaşam diliyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişiyle 37 köy tipi afet konutunun hak sahibi belirlendi.

        Kura çekimi sonucu belirlenen ilk hak sahibi Bedi Sert, 6 Şubat'ta Babatorun Mahallesi'ndeki evinin yıkıldığını kaydetti.

        Sert, yeni evine kavuşacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Hak sahiplerine evlerini teslim etmeye başladılar. Kurada ilk benim ismim çıktı. Şansım çok büyük. Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

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