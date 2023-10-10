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        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üstüne devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:54
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        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üstüne devrildi.

        Gündüz Caddesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        İş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Öte yandan binanın iş makinesinin üzerine devrilme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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