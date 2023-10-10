Hatay Valiliğinden enkaz kaldırma ekiplerinin yıkım sırasında ağaç sökmesine ilişkin açıklama:

Hatay Valiliği, enkaz kaldırma ekiplerinin bir binanın yıkımı sırasında etrafındaki ağaçları sökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, basında yer alan yıkım ve enkaz ekiplerinin bina önündeki 2 ağacı söktüğü haberlerine ilişkin gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda yıkımı gerçekleştirilen binanın çevresinde az hasarlı binanın ve üst kotunda daha çok ağacın olduğu tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yıkımın bütün alanlara dağılması halinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atacağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerince de belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu duruma rağmen valilik olarak ilgili firmayla yapılan görüşmeler sonucunda bahsi geçen apartmanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı özelliklere sahip ağaçların söz konusu alana diktirilmesi ve yine ilgili firmanın toplamda 100 bin lira değerindeki 2 bin ağaç fidanının Çanakkale Ağaçlandırma Sahaları'na dikilmek üzere TEMA Vakfı'na bağışlanması sağlanmıştır. Ağaçlarımızın şehrimizin ve dünyamızın geleceği için ehemmiyetinin farkındalığıyla konunun takibinin yapıldığını, devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı ve çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın müsterih olmalarını temenni ederiz."