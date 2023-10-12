Hatay'da adreslerinden silah ve kimyasal madde ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında silah ve kimyasal madde ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki farklı adrese yapılan baskında silah ve kimyasal madde ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'nde iki farklı adrese baskın düzenlendi.

Burada yapılan aramada, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 pala, 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 9 gram kaliforniyum kimyasal maddesi ele geçirildi.

Yakalanan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.