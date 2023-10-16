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        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için tutacak

        SALİM TAŞ/ŞEBNEM COŞKUN - Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu Cumhuriyet'in 100. yılında kırmak için deprem bölgesi Hatay'da dalış yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:18
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        Milli sporcu Şahika Ercümen, nefesini 105 metre dünya rekorunu kırmak için tutacak
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        SALİM TAŞ/ŞEBNEM COŞKUN - Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu Cumhuriyet'in 100. yılında kırmak için deprem bölgesi Hatay'da dalış yapacak.

        Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika, yeni başarılara odaklandı.

        Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle gerçekleştireceği dalışın hazırlıklarını, Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında sürdürüyor.

        Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesini, hava şartlarına bağlı olarak 17-19 Ekim'de gerçekleştirecek Şahika, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek olmayı da amaçlıyor.

        - Hedef, rekoru Türkiye ve Hatay'ın ismiyle duyurmak

        Şahika Ercümen, AA muhabirine, rekor denemesini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

        Devletin, ilgili kurumların ve vatandaşların, depremin yaralarının sarılması adına insanüstü çaba gösterdiğini vurgulayan Şahika, şöyle devam etti:

        "Milli sporcu olarak bu bölgelerde 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Dünya rekorunu, ülkemizin ve Hatay'ın ismiyle duyurmak, bu süreçte de 100 kız çocuğumuza eğitim ve spor bursu sağlanmasına katkı sunmak istedim. Nefesimi, Hatay için tutacağım. Dünya rekorunu 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla burada kırmaya karar verdik."

        - "Bölgeyi dalış anlamında dünyaya tanıtmış olacağız"

        Şahika, rekoru kıracağına inandığını ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu bizim için yeni bir tecrübe çünkü Karamağara daha önce hiç dalmadığımız bölge. Bölgede 100 metrenin altına hiç inilmemiş. Burayı her geçen gün yeniden keşfediyoruz. Hava durumu, teknelerin ayarlanması, su altında yeterli güvenlik sistemlerinin oluşturulması gibi incelemeleri yaparken bölgeyi keşfetmek aslında rekor kırmaktan daha zor."

        Etkinliğin, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını işaret eden milli sporcu, "Dalışa çok uygun bir bölge. Türkiye'de bu kadar özel yerler varken 'neden tanıtımı olmasın?' diye düşündük. İnşallah dünya rekoruyla, bölgeyi dalış anlamında da dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.

        Şahika, kendisini destekleyen sponsorlara da teşekkür etti.

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