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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, muhtarlarla bir araya geldi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:03
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, muhtarlarla bir araya geldi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        İskenderun Belediye Kültür Sarayı’nda muhtarlarla bir süre sohbet eden Masatlı, muhtarların taleplerini dinledi.

        Masatlı, depremden sonra kentin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.

        Tarihin en büyük depremlerinin birinin yaşadığını hatırlatan Masatlı, "Hatay'ımızı o eski ihtişamlı, hayatın normal aktığı günlere doğru döndürme noktasında hep beraber göstereceğimiz çaba ve gayretin önemli olduğu vurgulamak isterim." dedi.

        Toplantıya muhtarların yanı sıra, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kurum müdürleri de katıldı.

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