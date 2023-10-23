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        İskenderun Sahili'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:02
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        İskenderun Sahili'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        İskenderun sahilinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, balıklardan ve sudan numune aldı.

        Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, AA muhabirine, ağlara takılan balıkların sudan çekilmeyen ağlar nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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