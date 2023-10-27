Hatay'da, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı'nın istişare toplantısı yapıldı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin, "Burada yaşayan sosyolojik yapılar ile simgeleşmiş, odak noktası olmuş, kentsel hafızada yer etmiş alanların korumasına yönelik kapsamlı plan kararları üretildi." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin, "Burada yaşayan sosyolojik yapılar ile simgeleşmiş, odak noktası olmuş, kentsel hafızada yer etmiş alanların korumasına yönelik kapsamlı plan kararları üretildi." dedi.

İnceciköz, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı'nın istişare toplantısına katıldı.

Buradaki konuşan İnceciköz, bölgenin tarihi, kentsel hafızası ve kültürel kimliğinin mekanla birleştiği senaryoyla hazırlanan imar planı çalışmalarının, Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde tamamlandığını söyledi.

İnceciköz, kentin, binlerce yıllık tarihinin ele alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada yaşayan sosyolojik yapılar ile simgeleşmiş, odak noktası olmuş, kentsel hafızada yer etmiş alanların korumasına yönelik kapsamlı plan kararları üretildi. Bir parselde, cephe ve bina tasarımına kadarki tüm detayları içerecek şekilde bir koruma amaçlı imar planı hazırlamış olduk."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, tarihi doku ve kültürel mirasın da hasar gördüğünü ifade ederek "Hatay ve Antakya'mızda mirasımız olan tarihi ve kültürel dokumuzu eski haline getirmek, yeniden ihya ve inşa etmek için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, belediyelerin imardan sorumlu yöneticileri ve STK'lerin temsilcileri de katıldı.