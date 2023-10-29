Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İbrahim Güleç oldu
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan İbrahim Güleç oldu.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan İbrahim Güleç oldu.
Yayladağı Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 7 ilden 500 sporcu katıldı.
Güreş ağalığını iş insanı Elif Boyner'in yaptığı organizasyonda 18 sıklette müsabakalar yapıldı.
Ağır sıklet finalinde rakibi İsa Göçen'i yenen İbrahim Güleç başpehlivan unvanını aldı.
Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip derece alan sporcuları tebrik etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.