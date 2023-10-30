Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.