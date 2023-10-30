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        Gönüllü kuaförden Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 depremzedeye kişisel bakım

        İstanbul'dan Hatay'a gelen kadın kuaförü Neslihan Çevre, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla konteyner kentlerde yaşayan 100 depremzede kadının gönüllü olarak kişisel bakımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:55
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        Gönüllü kuaförden Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 100 depremzedeye kişisel bakım
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        İstanbul'dan Hatay'a gelen kadın kuaförü Neslihan Çevre, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla konteyner kentlerde yaşayan 100 depremzede kadının gönüllü olarak kişisel bakımını yaptı.

        Gölcük Depremi'ni yaşayan kuaför Çevre, yanına aldığı bakım çantasıyla İskenderun'daki konteyner kentlerde kalan kadın depremzedeleri ziyaret etti.

        Gittiği konteyner kentlerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 depremzede kadının saç kesimini, boyama, manikür ve pedikür gibi kişisel bakımlarını yapan Çevre, arkadaşlarıyla topladıkları elbise, çorap, tarak gibi kişisel bakım ürünlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        AA muhabirine, gönüllü olarak depremden etkilenen İskenderun'a geldiğini anlatan Çevre, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı dolayısıyla 100 genç kızımızın ve kadınımızın saçlarını kesmek niyetiyle yola çıktım. Yardım kuruluşları tarafından ya da bir yerden yardıma çağrıldığım anda, birilerinin yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğüm anda bireysel olarak elimden geleni yapmak için hazır olduğumu söylüyorum." diye konuştu.

        Çevre, "Milletimi, halkımı, Türkiye'yi çok seviyorum. 'Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman?' sloganını da çok severim. Biz birlikte çok güzeliz ve bizi koşulsuz sevgi, birliktelik ve beraberlik kurtaracak. Ben buna inanıyorum. Ümidim her zaman var. Olmaya da devam edecek." dedi.

        Depremzedelerden Ayşegül Bayır da böyle bir hizmetin sunulmasından dolayı teşekkür etti.

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