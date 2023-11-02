Hatay'da depremde yaşananları konu alan "Şahsi Meselemiz" filminin çekimleri başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşananları konu alan ve yapımcılığını Bülent Durgun ile yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği "Şahsi Meselemiz" adlı filmin çekimleri Hatay'da başladı.

Hatay'da depremzedelerin depremde yaşadıklarından yola çıkarak çekimleri gerçekleştirilen filmde oyuncular Uğur Çavuşoğlu, İskender Bağcılar, Tolga Kandemir, Cezmi Baskın, Suzan Aksoy, Ömer Ahmet, Hilal Anay, Emre Özmen, Melisa Tuncer rol alıyor.

Yaklaşık bir ayda çekimlerinin tamamlanması planlanan filmin galası 6 Şubat'ta Hatay'da yapılacak.

Film setini ziyaret eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımcı Durgun ve yönetmen Ateş'ten film hakkında bilgi alarak oyuncularla sohbet etti.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta çok büyük deprem meydana geldiğini ve bunun başta Hatay olmak üzere 11 ilde derin yaralar açtığını söyledi.

Vali Masatlı, yaşananların sonraki kuşaklara doğru aktarılması bakımından sanat camiasının bu işe dahil olması gerektiğini belirtti.

Filmin çekimlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay ili için 'benim şahsi meselem' demiş. Tabi bu ifadeden hareketle bizler de bu ulusun, bu milletin insanları olarak bu topraklara her şeyiyle bağlı olarak Hatay'ın da bizim meselemiz olduğunu göstermek için gayret ediyoruz. Bugün de 'Şahsi Meselemiz' filmin ilk çekim günü. Başta yapımcı Bülent Bey, yönetmenimiz ve Türkiye'nin tüm ekranlarından tanıdığımız sanatçılarla bir aradayız. Onlar da bu sahneleri aslında yeniden canlandırarak bu felaketin ne kadar büyük olduğunu ve bu felaketten bir milletin nasıl tekrar ayağa kalkıp normaline dönmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar."

Yapımcı Durgun da filmde depremde yaşanan gerçek hayatları beyaz perdede sergilemeye çalıştıklarını kaydetti.

Filmin çekimleri için 7,5 aydır hazırlandıklarını ifade eden Durgun, "Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi Meselem' dediği yerdir. Biz de Hatay'dayız. Depremin asıl merkez üssü Hatay'dır. Filmde bunu da vurgulamak istiyoruz çünkü en çok etkilenen yer Hatay." dedi.

Durgun, filmin dünya sinemasında ses getirmesini ve depremin unutulmamasını temenni etti.

Yönetmen Ateş ise filmde gerçekçi olmaya ve depremde yaşananları bire bir aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Depremzedelerin acılarını paylaştıklarını kaydeden Ateş, "Asrın felaketini yaşamış her kişinin gözüne baktığımızda biz de o acıyı görüyoruz. Bunu da filme aktarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Oyuncu Hilal Anay da filmde depremde eşini kaybetmiş ve bunu kabullenemeyen bir kadını canlandıracağını belirtti.

Sahnede aslında oynamadıklarını, adeta yaşadıklarını ifade eden Anay, "50 metre ötemizde bu acıyı 8 ay öncesinde sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas halindeyiz, çok yakınız. Sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez." dedi.