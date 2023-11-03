Türk Kızılay gönüllüleri Dörtyol'da öğrencilerle buluştu

Türk Kızılay gönüllüleri, Dörtyol ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Dörtyol Şube Başkanı Mevlit Aydın, yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında ilçede okulları ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Aydın, çocuklara Türk Kızılay hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Ziyaret sonunda Türk Kızılay gönüllüleri minik öğrencilere çeşitli hediyeler ve kişisel temizlik kitleri dağıttı.

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