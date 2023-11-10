Büyük Önder Atatürk, Hatay'ın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atatürk Bulvarı Sahil Meslek Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Program Belediye Kültür Sarayı’ndaki etkinliklerle devam etti.

Samandağ ilçesinde, Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Samandağ Mühendis Suphi Güzey Taziye Evi'nde devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevlik Sahilinde "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu.

Dörtyol ilçesindeki törende, Kaymakam Ümit Altay ile Belediye Başkan Fadıl Keskin'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, siyası parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaş katıldı.

Altınözü ilçesinde de Kaymakam Mehmet Sert, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Nuh Koçyiğit ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Tacettin Sürmeli Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Altınözü Belediyesi Konferans Salonu’nda devam edildi.