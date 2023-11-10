Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Büyük Önder Atatürk, Hatay'ın ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk, Hatay'ın ilçelerinde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atatürk Bulvarı Sahil Meslek Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

        Program Belediye Kültür Sarayı’ndaki etkinliklerle devam etti.

        Samandağ ilçesinde, Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Samandağ Mühendis Suphi Güzey Taziye Evi'nde devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

        Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevlik Sahilinde "Ata'ya saygı zinciri" oluşturuldu.

        Dörtyol ilçesindeki törende, Kaymakam Ümit Altay ile Belediye Başkan Fadıl Keskin'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, siyası parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaş katıldı.

        Altınözü ilçesinde de Kaymakam Mehmet Sert, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Nuh Koçyiğit ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Tacettin Sürmeli Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programa Altınözü Belediyesi Konferans Salonu’nda devam edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar

        Benzer Haberler

        370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı
        370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı
        Hatay'da ilkokul öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı
        Hatay'da ilkokul öğrencileri koreografiyle Atatürk'ü andı
        Fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü
        Fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü
        Hatay'daki fabrikada kazan patlamasında yaralanan 13 işçiden 1'i hayatını k...
        Hatay'daki fabrikada kazan patlamasında yaralanan 13 işçiden 1'i hayatını k...
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Hatay'da dron destekli trafik denetimi yapıldı