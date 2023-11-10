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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Hatay'da yaptırılan anaokulu açıldı

        Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde İsviçre Kreuzlingen Türk Toplumu tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptırılan "Çocuklar Gülsün Diye 100. Yıl Anaokulu" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:18
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Hatay'da yaptırılan anaokulu açıldı
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        Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde İsviçre Kreuzlingen Türk Toplumu tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptırılan "Çocuklar Gülsün Diye 100. Yıl Anaokulu" hizmete girdi.

        Gülben Ergen, Muradiye Mahallesi'ndeki törende, dernek çalışmaları kapsamında 50'nci Hatay'daki 4'ncü anaokulunu açtıklarını söyledi.

        Okul öncesi eğitiminin önemine değinen Ergen, bu kapsamda dernek olarak farklı şehirlerde anaokulları açtıklarını belirtti.

        Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Gülben Ergen, şöyle devam etti:

        "6 Şubat'ı unutmadım, unutturmayacağım. Yaralarımızı birlikte saracağız. Acılarımızı birlikte dindireceğiz. Böyle özel bir günde 'Hatay Benim Şahsi Meselemdir' diyen Atatürk’ün bu acılı ama fikirlerini yaşattığımız süreci onun ilkelerini taşıdığımız sürece bizim için bu özel hassas günde Hatay'a sahip çıkacağız. Depremin yaralarını birlikte saracağız. Yaralar sarıldı zannedilmesin. Her şey geçti normale dönüldü zannedilmesin, evladını, eşini, ailesini, yakınlarını, hayatını, umudunu kaybeden herkesin acısını canıgönülden paylaşıyorum. Buraya gönül bağım hiçbir zaman bitmeyecek."

        İsviçre Kreuzlingen Türk Toplumu Temsilcisi Hüseyin Samsunlu da İsviçre halkı ve Türk vatandaşlarının verdiği destek ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin katkılarıyla Hatay'da bir anaokulunun kurulmasına vesile olduklarını kaydetti.

        Samsunlu, anaokulunun öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.

        Programa İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ile çok sayıda veli katıldı.

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