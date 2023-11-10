Hatay'da "Ata'ya veda" bisiklet turu düzenlendi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bisikletliler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85'inci yılında pedal çevirerek andı.

İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, 30 bisikletli ilçede 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Kulüp başkanı Önder Akyol, her 10 Kasım'da bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

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