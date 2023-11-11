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        Hataylı depremzede ağır hasar alan barakadan kurtardığı atını yanından ayırmıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 25 akrabasını kaybeden Emrah Aydın 9 yıl önce sahiplendiği atını bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:10
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        Hataylı depremzede ağır hasar alan barakadan kurtardığı atını yanından ayırmıyor
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 25 akrabasını kaybeden Emrah Aydın 9 yıl önce sahiplendiği atını bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ) güvenlik görevlisi olarak çalışan Aydın 9 yıl önce "Demirbey" ismini verdiği atı sahiplendi.

        Aydın, atı için merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki evinin karşısına baraka yaptırdı. Depremlerde 25 akrabasını kaybeden Aydın'ın evi ve atının kaldığı baraka da ağır hasar aldı.

        Aydın, bu süreçte akrabalarının cenaze işleri dolayısıyla atını mahallede yalnız bırakmak zorunda kaldı.

        Akrabalarının defin işlemlerinden 10 gün sonra mahallesine dönen Aydın kendisini bekleyen atına tekrar kavuştu.

        Depremin ardından kaldığı konteynerin yanına baraka yaptıran Aydın atını bir an olsun yanından ayırmıyor.

        Şehir içinde de araba yerine atını kullanan Aydın, AA muhabirine, çok sayıda akrabasını kaybettiği depremlerin ardından atıyla hayata bağlandığını söyledi.

        Her gün atıyla ilgilendiğini ve onu iş dışında yanından ayırmadığını belirten Aydın, depremler nedeniyle annesi, babası ve kardeşinin başka şehre gittiğini, kendisinin ise tek dayanağının atı olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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