Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Fatih Yörümez, Barbast, Berkun Eber Üstündağ, Hamza Yiğit Aslan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Canham, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Halit Kurtuluş, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 16-25, 22-25, 18-25

Süre: 82 dakika (23, 31, 28)

HATAY

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