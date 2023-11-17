Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için moral etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Eski Havaalanı Konteyner Kenti'nde aileleriyle kalan 6-15 yaş aralığındaki 50 çocuk, Dörtyol İlk Kurşun ve İzcilik Kampı'nda bir araya getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar burada, gençlik liderleri öncülüğünde müzik eşliğinde dans etti, okçuluk ve matrak gibi oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, AA muhabirine, çocuklar için ara tatil döneminde böyle bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Depremden etkilenen çocukların bu vesileyle güzel bir gün geçirmesinin amaçlandığını aktaran Altay, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, çocuklara verilen yemek ikramıyla son buldu.