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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İskenderun'da protesto edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:23 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:33
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İskenderun'da protesto edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İskenderun Limanı'nın önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarını protesto etti.

        İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına dikkati çekmek için toplanan grup, öldürülen Gazzeli bebekleri temsilen kırmızı renge boyanmış ve kefene sarılmış oyuncak bebekleri taşıdı.

        Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Öztoprak, Türkiye'nin limanlardan İsrail'e yapılan ticareti protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

        İsrail’e yapılan boykotun ticarette de yapılması gerektiğini ifade eden Öztoprak, şunları kaydetti:

        "Yediği yemekten, içtiği içeceğe, giydiğim arkadan alışveriş yaptığı mağazaya kadar müthiş bir boykot şuuruyla hareket eden aziz milletimizin göstermiş olduğu irade ancak İsrail'le olan tüm ticari faaliyetler nihayet bulduğunda tamam olacak, yerini bu duygu ve düşüncelerle kelamıma nihayet verirken değil demir çelik ve akaryakıt Türkiye'mizden siyonist ve soykırımcı terör örgütü İsrail'e bir toplu iğnenin dahi gitmesine razı değiliz reddediyoruz."

        Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'da, Filistinlilerin yanında olduklarını dile getirdi.

        Emniyet ekipleri etkinlik alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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