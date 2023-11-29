Samandağ'da fırtınada batan balıkçı teknesi kıyıya çekildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına nedeniyle batan balıkçı teknesi sudan çıkarıldı.

Çevlik Limanı kıyısındaki "Aycan-1" adlı tekne, 2 gün önce etkili olan fırtınada battı.

Tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çekildi.

Hasar oluşan tekne, vinçle karaya çıkarıldı.

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