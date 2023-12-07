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        Hatay'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:15
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        Hatay'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

        Sakarya Mahallesi'nde, bir çocuk parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu.

        İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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