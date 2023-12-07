Hatay'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

Sakarya Mahallesi'nde, bir çocuk parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

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