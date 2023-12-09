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        Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:09
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        Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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