Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi'nde park halindeki 38 MV 003 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.

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