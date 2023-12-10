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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:00
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        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        İstiklal Mahallesi'nde park halindeki 38 MV 003 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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