Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde 81 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı tutuklu biri firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde 81 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı tutuklu biri firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması ve 81 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar müteahhit S.A. ile ortağı H.D, yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A, kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C, şantiye şefi T.V.Ö, inşaat mühendisi C.A. ile firari statik proje müellifi M.Z. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 2013-2015'te inşa edilen binanın, projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı anlatıldı.

        Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir."

        İddianamede, binada ölenlerin yakınları ve enkazından kurtulanların ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, etrafındaki binaların yıkılmamasına rağmen Gökkuşağı Apartmanı'nın depremin ilk 30 saniyesinde yerle bir olduğu belirtildi.

        Birbirlerini suçlar nitelikte savunmaları iddianamede yer alan sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        İşsizlikte hızlı düşüş
        İşsizlikte hızlı düşüş
        Neşter bekleyişi!
        Neşter bekleyişi!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da işletmeleri ayakta kalan Uzun Çarşı esnafının normalleşme çabaları...
        Hatay'da işletmeleri ayakta kalan Uzun Çarşı esnafının normalleşme çabaları...
        Suriye'de rejim ordusundan İdlib'e saldırı; 5 ölü, 38 yaralı
        Suriye'de rejim ordusundan İdlib'e saldırı; 5 ölü, 38 yaralı
        Hatay'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı