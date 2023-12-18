Rahatsızlanarak hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Geçici görevle gittiği Suriye'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Diker'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Maltepe 23. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken geçici görevle gittiği Suriye'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Diker (26) için Boynuyoğun Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi.

Törene, Diker'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Yahya Okşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Diker'in naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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