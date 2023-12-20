Hatay'da 4 şüpheli otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde çalınan otomobiller ve aksesuarlarla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda çalıntı 2 otomobil, 2 motosiklet ve 5 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.H, A.İ, N.Ç. ve R.A. tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.