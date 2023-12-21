Samandağ'daki konteyner kentte kütüphane açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

Karaçay 2 Konteyner Kenti'nde yaptırılan kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Törende, koordinatör kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin ile vatandaşlar yer aldı.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, kitapları inceledi.

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