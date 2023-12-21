Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'daki konteyner kentte kütüphane açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'daki konteyner kentte kütüphane açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, konteyner kentte oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

        Karaçay 2 Konteyner Kenti'nde yaptırılan kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

        Törende, koordinatör kaymakamlar Alper Kırgıl ve İbrahim Ergin ile vatandaşlar yer aldı.

        Açılışın ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, kitapları inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı
        Hatay'da Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı
        Türk Kızılay depremzedelere kış yardımı programını Hatay'dan başlattı
        Türk Kızılay depremzedelere kış yardımı programını Hatay'dan başlattı
        İskenderunspor, dernekleşiyor
        İskenderunspor, dernekleşiyor
        Hatay'da 4 şüpheli otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
        Hatay'da 4 şüpheli otomobil hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
        Hatay Valiliğinden vefat eden vatandaşa ilişkin açıklama
        Hatay Valiliğinden vefat eden vatandaşa ilişkin açıklama
        Hatay'da gönüllü gençlerden depremzede çocuklara moral etkinliği
        Hatay'da gönüllü gençlerden depremzede çocuklara moral etkinliği