Hatay'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Döner'in (15) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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