Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri 5 metre derinliğindeki kuyudan köpeği çıkardı.

        Yara almadığı görülen sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        6 gollü maçta Cengiz şov!
        6 gollü maçta Cengiz şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ankara'dan gittiği Düzce'de cesedi bulundu
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        İskenderun'da konteynere sıkışan köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
        İskenderun'da konteynere sıkışan köpek yavrusunu itfaiye çıkardı
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da prefabrik ev yandı; 2 çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...
        Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Görkem Sertel ile anla...