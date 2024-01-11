Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Yoncakaya Mahallesi'nde saklandığını belirledikleri hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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