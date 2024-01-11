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        Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:24
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        Hatay'da 14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, Yoncakaya Mahallesi'nde saklandığını belirledikleri hükümlüyü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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