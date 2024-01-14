Hatay'da zincirleme kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.

Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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