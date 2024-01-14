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        Hatay'da zincirleme kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:19
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        Hatay'da zincirleme kazaya karışan 4 araçta hasar oluştu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde zincirleme kaza nedeniyle 3 otomobil ve 1 cipte hasar meydana geldi.

        Deniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil ve 1 cip çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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