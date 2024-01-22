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        Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan biri göçmen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:44
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        Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan biri göçmen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik 15 Ocak 2024 ile 20 Ocak 2024 arasında çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, Kırıkhan ilçesinde Ceylanpınar ve Topboğazı mahalleleriyle Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen Caddesi'nde durdurulan araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla D.D, H.K, A.C. ve M.C. gözaltına alındı.

        Hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan göçmenlerden M.E. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan A.C, M.C. ve M.E. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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