Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları yakınları tarafından bağışlandı.

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Müjde Ocak, AA muhabirine, organları alınan kişinin ameliyatının hastanelerinde ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Solunum yetmezliğiyle yoğun bakımda bulunan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve beyin ölümünün gerçekleştiği ifade eden Ocak, hastanenin Organ ve Doku Biriminin aileyle iletişime geçtiğini belirtti.

Aile üyelerinin "Canımız başka hastalara can olsun." diyerek bağışı kabul ettiğini dile getiren Ocak, hastanın karaciğeri ve böbreklerinin Erzurum ve Gaziantep'te 3 kişiye umut olacağını söyledi.

Ocak, aile üyelerine teşekkür ederek, herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istedi.

Yoğun bakım uzmanı Elmas Hacı Salihoğlu da aile üyelerine 3 kişiye umut oldukları için teşekkür etti.