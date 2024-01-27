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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:34
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Öntürk, ziyaretleri kapsamında Bozlu, Yukarıokçular, Çaksına, Karacurun, Yeşiltepe, Leylekli, Yenice, Olgunlar, Sürütme, Sungur ve Şenköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, "Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan hemşerilerimizin geri dönmesi için Hatay’ımızı tekrardan ayağa kaldırıp onları geri getireceğiz. Hatay'ın sorunlarını biliyoruz. Biz dersimize iyi çalıştık ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Hatay'ın özel bir şehir olduğunu ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

        "Depreme dayanıklı yaşanabilir, ciddi, çağa uygun evlerle inşallah hem köylerimizi hem merkezimizi inşa ediyoruz. En önemli meselemiz bir an önce vatandaşımızı konutları ile buluşturmak. Bu alt yapısı çökmüş, tarla olmuş şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay bir medeniyet, kültür, tarih şehri. Kültürümüzü, tarihimizi medeniyetimizi koruyarak yapacağız. İnşallah kardeşçe yaşamaya bu topraklarda devam edeceğiz. Hatay özel bir şehir bu özelliğini biliyoruz ve bu en hassas noktamızdır bu şekilde şehrimize ayağa kaldıracağız. Dışarıya giden kardeşlerimiz var. Köyde bağlantısı olmayan sadece evi merkezde olan, akrabası olmayan sığınacağı bir yer olmayan, şehir dışına giden kardeşlerimiz var. Bir an önce evlerini yapıp tekrar geri şehrine dönmesini sağlayacağız."

        Öntürk'ün ziyaretlerine Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve partililer eşlik etti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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