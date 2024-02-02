Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Hatay'daki deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Hatay'daki deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

        İlk olarak İskenderun ilçesindeki Üsküdar Belediyesi Konteyner Kent'e gelen gazeteciler, burada afetzedeleri ziyaret etti.

        Depremzedelerle görüşen gazeteciler, daha sonra okul olarak kullanılan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi ile yaklaşık 1000 kişinin konakladığı Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'ni gezdi.

        Buradan Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Kalıcı Köy Evleri'ne geçen gazeteciler, çalışmaları yerinde gördü.

        Hatay İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan gazeteciler, sorasında yeniden inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezdi.

        Basın mensupları, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi alıp çeşitli konularda haber çalışması yaptı.

        Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yetkililer de katıldı.

        Gazeteciler, program kapsamında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi; sanıklar içi...
        269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi; sanıklar içi...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun'da kurulan konteyner çarşı,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İskenderun'da kurulan konteyner çarşı,...
        İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veri...
        İskenderun Acil Durum Hastanesinde günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veri...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay esnafı depremin acısına tabelala...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay esnafı depremin acısına tabelala...
        Van'da çığ altındakileri kurtaran kepçe operatörü, Hatay'ın inşasında görev...
        Van'da çığ altındakileri kurtaran kepçe operatörü, Hatay'ın inşasında görev...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki...