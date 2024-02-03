6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay Altınözü'ndeki depremzedeler köy tipi afet konutlarından memnun

MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde köy tipi yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, 8 ay gibi kısa sürede konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Babatorun Mahallesi'nde inşa edilen 25 köy evinin anahtar teslimi 12 Ekim'de yapıldı. Hak sahiplerinin yerleştiği afet konutlarındaki yol ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Evine yerleşen depremzedelerden 56 yaşındaki Fatma Tüfek (56), AA muhabirine, afette adeta mahşeri yaşadıklarını söyledi.

Tüfek, birinci yılında evlerinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Acımız çok büyük, anlatılamayacak kadar çok şey yaşadık. Çadırda, akrabalarımızın yanında kaldık, en sonunda da deprem evlerimize kavuştuk. İnşallah artık hep böyle huzur ve mutlulukla yaşarız." diye konuştu.

- "Evimde huzurla uyuyabiliyorum"

Evlerinin beklediklerinden de güzel olduğunu ifade eden Tüfek, "Depremde yıkılan evim kerpiç ve topraktandı. İnsanlar evimi yenilemem gerektiğini söylerdi ama ben memnundum. Şu anki deprem evimiz ise bizim için saray." şeklinde konuştu.

Tüfek, 3+1 evlerinde rahatlıkla misafir ağırlayabildiklerini anlattı.

Geçen günlerde meydana gelen depremi hafif sallantı şeklinde hissettiklerini anlatan Tüfek, "Evimde huzurla uyuyabiliyorum, çok şükür deprem korkusu gitti. Kısa zamanda yapıldı, soğuk havalarda evimize yerleştik, sıcacık yuvada yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüfek, afette evlerini kaybeden herkesin bir an önce yuvasına kavuşmasını dilediğini sözlerine ekledi.

- Köy tipi yerleşke sayesinde komşuluk ilişkileri de sürüyor

Depremde dışarı kaçtıkları anda evlerinin yıkıldığını anlatan Yusuf Doğrukul, köy tipi afet konutlarına yerleşmeleriyle huzur içerisinde yaşamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Doğrukul, evlerinin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Allah devletimizden de tüm emeği geçenlerden de razı olsun, zarar ziyan vermesin. Evlerimiz çok güzel ve çok memnunuz." dedi.

- "70 sene çalışsam böyle ev yapamazdım"

Depremde oturduğu ev hasar alan hak sahibi Ali Bahçeci de konutlardan memnun kaldıklarını ifade etti.

Bahçeci, kiremitli eski yapıda oturduktan sonra böyle bir evde oturmanın lüks olduğuna işaret ederek, "Evim çok güzel, çok şükür memnunum. Eski oturduğum eve göre de çok fark var. Afet evleri daha iyi. Hemen hemen 70 yaşındayım ben bu evi yapamam. 70 sene daha çalışsam yine de böyle bir evi yapamazdım. Devletimizin sayesinde böyle bir eve kavuştuk." dedi.

Bahçeci, evlerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.