Türk Kızılay Bolu Şubesinden Hatay'da geçici barınma merkezlerine destek

Türk Kızılay Bolu Şubesi, depremlerden etkilenen Hatay'daki geçici barınma merkezlerinde yemek ve gıda kolisi dağıttı.

Şube gönülleri, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'da, Bolu Valiliğinin koordinasyonuyla yardım çalışması yürüttü.

Gönüller, Altınözü ilçesindeki geçici barınma merkezlerinde yaşayan depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Şube üyeleri, çeşitli konteyner kentlere de 100 gıda kolisi teslim etti, 300 öğrenciye de çikolata kutusu ve atıştırmalık çantası dağıttı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Murat Koca, Bolu'da 1999'da Marmara Depremi'ni yaşadıklarını belirterek, "11 ilimizi etkileyen depremleri yaşayan bölge insanının yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Büyük depremin yıl dönümünde onların yanında olmak istedik. Dayanışma ruhuyla acılarını hafifletmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy da depremlerin yıl dönümünde birlik beraberlik ruhuyla bölge insanına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılar taze. Biz Hatay'da depremi yaşayan vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhuyla destek olmak istedik, onların acılarını paylaştık. Bu noktada bize destek olan herkese, tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.