Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Hatay'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 3 motosiklet sürücüsüne 62 bin 286 lira ceza kesildi.
Hatay'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 3 motosiklet sürücüsüne 62 bin 286 lira ceza kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde otoyolda ters yönde tehlikeli hareketler yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, belirlenen 3 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 62 bin 286 lira idari para cezası uyguladı.
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