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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:45
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AntakyaMerkez

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Turgut Lelik, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, İsa Karatekin, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak)

        Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin, Oğulcan Yatgın ( Abdulsamet Yalçın, Berkay Bayraktar)

        Setler: 23-25, 36-34, 13-25, 17-25

        Süre: 114 dakika ( 27, 41, 24, 22)

        HATAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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