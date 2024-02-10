Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:AntakyaMerkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Turgut Lelik, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, İsa Karatekin, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin, Oğulcan Yatgın ( Abdulsamet Yalçın, Berkay Bayraktar)
Setler: 23-25, 36-34, 13-25, 17-25
Süre: 114 dakika ( 27, 41, 24, 22)
HATAY
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