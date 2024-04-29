Hatay'da darbedilerek öldürülen kişinin ailesinden soruşturmanın genişletilmesi talebi

Soruşturmanın genişletilerek kavgaya karışan tüm zanlıların yargılanmasını talep ettiklerini dile getiren Kutlu, acılarının dinmesi için adaletin tecellisini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kutlu, serbest bırakılan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Olaya karışan bazı kişiler dışarıda. Hepsinin yakalanmasını, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bu kişiler dışarıda kaldıkları sürece insanlara zararları olacak. Bu insanların ibret alacak şekilde cezalandırılması lazım." dedi.

Şüphelilerin, 5 Mart'ta da kendisini bıçakla yaraladığını öne süren Kutlu, aynı kişilerin sonrasında kardeşini darbettiğini anlattı.

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