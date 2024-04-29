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        Hatay'da darbedilerek öldürülen kişinin ailesinden soruşturmanın genişletilmesi talebi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, kavga sırasında darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi, olaya karışan zanlıların yargılanmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:24
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        Hatay'da darbedilerek öldürülen kişinin ailesinden soruşturmanın genişletilmesi talebi
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, kavga sırasında darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesi, olaya karışan zanlıların yargılanmasını istiyor.

        Kuzeytepe Mahallesi'nde 18 Nisan'da çıkan kavgada yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede 21 Nisan'da vefat eden Ayhan Kutlu'nun (37) ailesi üzüntü yaşıyor.

        Ağabey Celal Kutlu, AA muhabirine, kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığını söyledi.

        Şüphelilerin, 5 Mart'ta da kendisini bıçakla yaraladığını öne süren Kutlu, aynı kişilerin sonrasında kardeşini darbettiğini anlattı.

        Kutlu, serbest bırakılan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istediklerini belirterek, "Olaya karışan bazı kişiler dışarıda. Hepsinin yakalanmasını, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bu kişiler dışarıda kaldıkları sürece insanlara zararları olacak. Bu insanların ibret alacak şekilde cezalandırılması lazım." dedi.

        Soruşturmanın genişletilerek kavgaya karışan tüm zanlıların yargılanmasını talep ettiklerini dile getiren Kutlu, acılarının dinmesi için adaletin tecellisini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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