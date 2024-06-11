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        Hatay'da TYP kapsamında 650 kişi işe alındı

        Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 650 kişi kura ile tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:01
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        Hatay'da TYP kapsamında 650 kişi işe alındı
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        Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 650 kişi kura ile tespit edildi.

        Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, işe alınacak kişilerin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

        Kurada ismi çıkan 650 kişinin işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı belirtildi.

        Programa, Hatay 1. Noteri Hasan Bankir ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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