Hatay'da TYP kapsamında 650 kişi işe alındı
Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 650 kişi kura ile tespit edildi.
Hatay'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere 650 kişi kura ile tespit edildi.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, işe alınacak kişilerin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kurada ismi çıkan 650 kişinin işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı belirtildi.
Programa, Hatay 1. Noteri Hasan Bankir ve kurum müdürleri katıldı.
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