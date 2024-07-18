Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından Dörtyol Anadolu İman Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler "Her çocuk özeldir" filmini izledi.
Daha sonra değişik etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.
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