Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'ın Kisecik Mahallesi'nde afetzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2 bin 577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'ın Kisecik Mahallesi'nde afetzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2 bin 577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, şehir merkezine yakın konumdaki Kisecik Mahallesi'nde 2 bin 577 konut inşa ediliyor.

        Hummalı çalışmaların sürdüğü 3 etaplık projede, 2+1 ve 3+1 oturumlu evlerin yer aldığı binalar hızla yükseliyor.

        - "Örnek konut bölgelerimizden birisi"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Kisecik Mahallesi'nin şehre yakın konumuyla öne çıktığını söyledi.

        Projede ibadethane ile park ve spor alanlarının da yer alacağını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Burada yaşamın rahat devam edebilmesi için her türlü çalışma ve planlama yapıldı. En büyük amaçlarımızdan biri, vatandaşlarımız için olabildiğince şehir merkezine yakın, sağlam zeminlerde ve her türlü ihtiyaçların karşılandığı konut alanlarının oluşturulmasıdır. Burası bu anlamda örnek konut bölgelerimizden birisidir."

        Masatlı, konutların, 2025'in sonuna doğru kurayla teslim edilmesinin öngörüldüğünü anlattı.

        Hatay'da 180 bine yakın hak sahibi olduğu için inşaatların etap etap tamamlandığını belirten Masatlı, "Hiçbir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yok. Bütün vatandaşlarımız neye hak sahibiyse konut, iş yeri veya ahır, inşa edip vereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak isti...
        Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak isti...
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı