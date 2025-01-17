Samandağ'da Gülbahar Halk Korosu konser verdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Gülbahar Halk Korosu konser verdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Gülbahar Halk Korosu konser verdi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gönül Beyaz yönetimindeki koro Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.
Konsere, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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