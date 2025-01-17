Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 kişinin uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

Hatay'da, 62 kilo 400 gram esrar ile 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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